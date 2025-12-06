Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Einladung zum Pressetermin: 52. Silvesterabschwimmen der Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Zum 52. Mal lädt die Feuerwehr Mainz am Mittwoch, 31. Dezember 2025 zum traditionellen Silvesterabschwimmen ein - ein einzigartiges Ereignis, das Mut, Gemeinschaft und einen guten Zweck vereint.

Oberbürgermeister Nino Haase gibt dieses Jahr um 10 Uhr den Startschuss für den 'Sprung' ins kühle Nass. Der Einstieg erfolgt über die Treppe am Kaisertor. Die Teilnehmer:innen schwimmen dann im Rhein etwa einen halben Kilometer bis zum Feldbergtor (Feldbergplatz). Begleitet werden sie von Rettungsbooten, die für die Sicherheit sorgen.

Für Zuschauer:innen der Veranstaltung ist um 9:30 Uhr Treffpunkt am Adenauer-Ufer, Höhe Kaisertor. Dort gibt es eine Fahrzeugausstellung der Feuerwehr, einen Getränkeverkauf für den Spendenzweck und die Segnung der Veranstaltung. Erwartet werden auch in diesem Jahr rund 200 Teilnehmende aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Teilnehmende gestalten die Strecke oft mit kreativen Schwimmutensilien und warmen Getränken.

Nach dem Abschwimmen, um ca. 11 Uhr, empfängt Oberbürgermeister Haase die Schwimmer:innen sowie ihre Gäste in der Rheingoldhalle zu einem gemütlichen Beisammensein.

Das traditionelle "Abschwimmen" soll auf die besondere Aufgabe der Feuerwehr - die Wasserrettung - hinweisen. Auch wenn die Tauchergruppe der Feuerwehr Mainz nicht stetig durch Rettungsaktionen in den Medien präsent ist, darf nicht vergessen werden, dass rund um die Uhr Feuerwehrtaucher in Bereitschaft sind, um in Notfällen auf und am Gewässer Hilfe zu leisten.

Außerdem soll durch diese jährliche Veranstaltung der Kontakt mit weiteren in der Wasserrettung tätigen Organisationen gepflegt und gefördert werden. Natürlich soll auch der Spaß am letzten Tag im Jahr und vor der einsatzreichsten Nacht des Jahres nicht zu kurz kommen.

Wie immer wird der Erlös der begleitenden Spendenaktion gemäß dem Motto "Die Feuerwehr Mainz schwimmt, um zu helfen" wieder für einen guten Zweck gespendet.

Hinweis: Pressevertreter:innen, die an einer Berichterstattung vor Ort interessiert sind, werden um formlose Anmeldung unter pressestelle@stadt.mainz.de gebeten.

