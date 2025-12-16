PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Brand von mehreren PKWs in einer Tiefgarage Einsatzort: Isaac-Fulda-Allee, Mainz-Gonsenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Gonsenheim / Europakreisel Pressesprecher:in vor Ort: nicht vor Ort

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

