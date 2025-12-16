FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Brand von mehreren PKWs in einer Tiefgarage Einsatzort: Isaac-Fulda-Allee, Mainz-Gonsenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Gonsenheim / Europakreisel Pressesprecher:in vor Ort: nicht vor Ort
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
