Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Brand von mehreren PKWs in einer Tiefgarage Einsatzort: Isaac-Fulda-Allee, Mainz-Gonsenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Gonsenheim / Europakreisel Pressesprecher:in vor Ort: nicht vor Ort

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell