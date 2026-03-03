Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Metallkreuz von Grabstein auf dem Zähringer Friedhof entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26.02.2026, 17:00 Uhr, und Samstag, 28.02.2026, 17:00 Uhr, wurde auf dem Zähringer Friedhof im Kirchhofweg in Freiburg-Zähringen ein Metallkreuz von einem Grabstein entwendet.

Der entstandene Diebstahlschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Bei dem entwendeten Gegenstand handelt es sich um ein fest am Grabstein angebrachtes Metallkreuz.

Der Polizeiposten Zähringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur möglichen Täterschaft geben können.

Darüber hinaus werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Zähringen unter der Telefonnummer 0761-120710 entgegen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell