Polizei Bochum

POL-BO: Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter: Szenische Lesung im Polizeipräsidium Bochum am 13. März

Bild-Infos

Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am 13. März findet im Polizeipräsidium Bochum eine szenische Lesung statt, die von einer Projektgruppe aus Mitarbeitenden des PP Bochum konzipiert und erarbeitet wurde. Die Aufführung wird in dieser Form nur einmalig vor einem ausgewählten Personenkreis präsentiert.

Zu Wort kommen Täter, Opfer, vermeintlich unbeteiligte Beobachterinnen und Beobachter und Familienangehörige. Sie alle beschreiben das Leben und Sterben in der Zeit des Nationalsozialismus als Folge des Handelns und Wirkens der Polizei Bochum in dieser Zeit.

Eine Lesung aus Bruch- und Mosaikstücken, schlaglichtartig - und doch ein großes Ganzes.

Das Projekt versteht sich als Beitrag zur historischen Auseinandersetzung mit der Rolle der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus in Bochum, Herne und Witten und eröffnet einen Raum für Erinnerung und Einordnung.

Wo: Im großen Sitzungssaal des Polizeipräsidiums Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 44791 Bochum.

Wann: Freitag, 13. März 2026. Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr.

Während der Lesung wird darum gebeten, auf das Fertigen von Bild- und Videoaufnahmen zu verzichten, um den sensiblen Charakter der Aufführung zu wahren. Im Anschluss kann auf Wunsch entsprechendes Videomaterial zur Verfügung gestellt werden. Zudem besteht nach der Veranstaltung die Möglichkeit für Fotoaufnahmen sowie Gespräche mit den Projektverantwortlichen.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Um eine schriftliche Anmeldung wird gebeten bis zum 9. März an: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell