PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter: Szenische Lesung im Polizeipräsidium Bochum am 13. März

POL-BO: Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter: Szenische Lesung im Polizeipräsidium Bochum am 13. März
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am 13. März findet im Polizeipräsidium Bochum eine szenische Lesung statt, die von einer Projektgruppe aus Mitarbeitenden des PP Bochum konzipiert und erarbeitet wurde. Die Aufführung wird in dieser Form nur einmalig vor einem ausgewählten Personenkreis präsentiert.

Zu Wort kommen Täter, Opfer, vermeintlich unbeteiligte Beobachterinnen und Beobachter und Familienangehörige. Sie alle beschreiben das Leben und Sterben in der Zeit des Nationalsozialismus als Folge des Handelns und Wirkens der Polizei Bochum in dieser Zeit.

Eine Lesung aus Bruch- und Mosaikstücken, schlaglichtartig - und doch ein großes Ganzes.

Das Projekt versteht sich als Beitrag zur historischen Auseinandersetzung mit der Rolle der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus in Bochum, Herne und Witten und eröffnet einen Raum für Erinnerung und Einordnung.

Wo: Im großen Sitzungssaal des Polizeipräsidiums Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 44791 Bochum.

Wann: Freitag, 13. März 2026. Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr.

Während der Lesung wird darum gebeten, auf das Fertigen von Bild- und Videoaufnahmen zu verzichten, um den sensiblen Charakter der Aufführung zu wahren. Im Anschluss kann auf Wunsch entsprechendes Videomaterial zur Verfügung gestellt werden. Zudem besteht nach der Veranstaltung die Möglichkeit für Fotoaufnahmen sowie Gespräche mit den Projektverantwortlichen.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Um eine schriftliche Anmeldung wird gebeten bis zum 9. März an: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:55

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Kurhausstraße - Radfahrer gesucht

    Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 3. März, an einer Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer, der sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernte. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 86-jähriger Herner mit seinem Kleinwagen vom Tankstellengelände auf die Kurhausstraße. Beim Abbiegen nach links kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der vom ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:40

    POL-BO: Nachtragsmeldung: Kleinkind nach Fenstersturz verstorben

    Herne (ots) - Am 26. Februar kam es gegen 21 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Verbindungsstraße in Herne, nachdem dort ein Kleinkind (1) aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6225418). Das Mädchen zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 02:44

    POL-BO: Versuchter Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Zu einem versuchten Raub auf einen Supermarkt ist es am Dienstagabend, 3. März, in Bochum-Hamme gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Um 20.56 Uhr betrat ein unbekannter Täter das Geschäft an der Zechenstraße 8 und forderte die Kassiererin (64, aus Bochum) unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Als ein zweiter Mitarbeiter (40, aus Bochum) den Täter bemerkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren