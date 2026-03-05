Polizei Bochum

POL-BO: Zu zweit auf E-Scooter über rote Ampel: 13-Jähriger leicht verletzt

Herne (ots)

Viele E-Scooter vermitteln - vor allem Kindern - ein harmloses Bild: bunt, leicht, elektrisch. Ideal für den schnellen Weg zur Schule oder zum Freund. Doch was wie ein praktisches Fortbewegungsmittel aussieht, kann schnell zur Gefahr werden - mit rechtlichen und gesundheitlichen Folgen. So zeigt es auch ein Unfall vom gestrigen Mittwoch, 4. März, in Herne.

Nach aktuellem Stand fuhren zwei 13-Jährige (aus Herne und Gelsenkirchen) gegen 16 Uhr zu zweit auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich Stöckstraße/Wilhelmstraße überquerten sie die Fahrbahn, ohne auf die rote Ampel zu achten und wurden dabei von einem Pkw-Fahrer (68, aus Essen) erfasst, der zeitgleich nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen wollte.

Der 13-jährige Herner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnten der Junge und seine Eltern ab und wollten stattdessen eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Die Polizei appelliert: - E-Scooter sind keine Spielzeuge, sondern versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge! - Die Fahrer oder Fahrerinnen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. - E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn man zu zweit das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten würde.

