POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Wattenscheid - Für eine sichere Innenstadt

Sicherheit bedeutet Lebensqualität. Mit gezielten Kontrollen, sichtbarer Präsenz und starken Kräften haben wir am Mittwoch, 4. März, ab 15 Uhr die Innenstadt in Wattenscheid bestreift. Der Einsatz wurde ebenfalls durch Kräfte des Ordnungsamtes Bochum unterstützt. Neben Bürgergesprächen wurden auch schnelle Erfolge verzeichnet.

Bei bestem Wetter waren sowohl uniformierte als auch zivile Einsatzkräfte bis in den späten Abend in den Bereichen August-Bebel-Platz, der Fußgängerzone sowie den umliegenden Parks unterwegs.

Erfolgreiche Bilanz: Insgesamt wurden 42 Personen und sechs Fahrzeuge kontrolliert. Darunter wurden 14 polizeiliche Maßnahmen durchgesetzt - unter anderem zwei Platzverweise ausgesprochen, drei Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Bei einer Person wurde eine Bargeldsumme in Höhe von 7500 Euro wegen präventiver Vermögensabschöpfung sichergestellt. Bei seinem Begleiter wurde u.a. eine Bargeldsumme in szenetypischer Stückelung und ein nicht geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der 31-jährige Mann wurde darüber hinaus vorläufig festgenommen. Zur Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum wurde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz geahndet. Ein Mann führte ein Reizgassprühgerät und ein Butterflymesser mit. Beides wurde ihm durch die Einsatzkräfte abgenommen.

Null Toleranz gegenüber Straftaten! Mit unseren Schwerpunktaktionen setzen wir ein deutliches Zeichen: Straftaten werden konsequent verfolgt. Der Einsatz knüpft an eine insgesamt positive Entwicklung in Bochum an: In der kürzlich vorgestellten Kriminalstatistik 2025 zeigen sich rückläufige Zahlen, vor allem bei Diebstahl und Wohnungseinbruch sowie ein leichter Rückgang bei Straßen- und Gewaltkriminalität.

Die Polizei Bochum wird an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art.

