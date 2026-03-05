Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf Rauchen und Verunreinigung folgt ein tätlicher Angriff: Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Recklinghausen (ots)

Am 4. März griff ein Mann Bundespolizisten im Hauptbahnhof Recklinghausen an. Der zuständige Richter ordnete ein Gewahrsam an.

Gegen 16:40 Uhr stellte die Streife den türkischen Staatsbürger fest, wie er auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 am Hauptbahnhof Recklinghausen rauchte. Zudem spuckte er die ganze Zeit auf den Boden des Bahnsteigs. Die Beamten forderten ihn auf, das Spucken zu unterlassen und sich in den Raucherbereich zu begeben. Diese Aufforderung beantwortete der 38-Jährige aufbrausend und verbal aggressiv. Der Wohnungslose ging auf einen der Beamten zu und versuchte, ihn unvermittelt mit einem Kopfstoß anzugreifen. Die Uniformierten wehrten den Angriff ab, brachten den Aggressor zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Türke auf die Wache gebracht. Auf dem Weg dorthin leistete der Wohnungslose weiterhin massiven Widerstand, weshalb er noch einmal zu Boden gebracht und auch an den Füßen gefesselt wurde. Eine weitere Streife half beim Tragen des Delinquenten. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu dem Sachverhalt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten Kontakt mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter auf. Dieser bestätigte eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten. Ein hinzugezogener Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit des Aggressors, woraufhin ihn die Bundespolizisten dem Polizeigewahrsam Recklinghausen zuführten.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell