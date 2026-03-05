Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 3 im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochvormittag, 4. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 32-jährigen Niederländer bei der Einreise aus den Niederlanden. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Hiernach musste der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 3300 Euro bezahlen oder eine 110-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin lag ein Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder zur Vermögensabschöpfung in Höhe von 6880,48 Euro vor. Nach Eröffnung des vorliegenden Haftbefehls und des Vollstreckungsauftrags konnte der Verurteilte die geforderten Geldbeträge per Bareinzahlung und Überweisung begleichen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dem Niederländer die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell