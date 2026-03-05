Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle mit Folgen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Aachener Hauptbahnhof

Aachen (ots)

Am Hauptbahnhof Aachen nahm die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen fest.

Am heutigen Morgen überprüfte die Bundespolizei im Aachener Hauptbahnhof einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Mann hielt sich im Bahnhofsbereich auf und konnte sich gegenüber den eingesetzten Beamten lediglich mit einer Gesundheitskarte ausweisen.

Da zudem eine Ausschreibung vorlag, wurde der Mann zur Dienststelle der Bundespolizei am Aachen Hauptbahnhof mitgenommen. Dort konnte seine Identität zweifelsfrei durch einen Abgleich der Fingerabdrücke festgestellt werden.

Die anschließende Überprüfung der polizeilichen Daten ergab, dass gegen den 34-Jährigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Bedrohung vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen verbüßen.

Die Bundespolizei nahm den 34-Jährigen fest und brachte ihn die Justizvollzugsanstalt Aachen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell