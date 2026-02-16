Polizei Hamburg

POL-HH: 260216-2. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.02.2026, 00:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Eppendorf, Haynstraße

In der Nacht zu Sonntag haben fünf Unbekannte einen 16-Jährigen im Stadtteil Eppendorf überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 134) verließ der Jugendliche einen Bus an der Haltestelle Eppendorfer Landstraße/Haynstraße, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Ihm kamen kurz darauf fünf augenscheinlich Jugendliche entgegen, die ihn zunächst ansprachen und im weiteren Verlauf unvermittelt mit einer Schreckschusswaffe drohten. Die Unbekannten forderten den 16-Jährigen auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen und gaben zudem drei Schüsse auf den Boden ab.

Anschließend entfernte sich die Gruppe mit ihrer Beute (unter anderem ein Mobiltelefon und Kopfhörer) in Richtung Eppendorfer Baum.

Der 16-Jährige blieb unverletzt und erstattete kurz darauf eine Anzeige.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die fünf Gesuchten sollen zwischen 15 und 16 Jahre alt sein. Der Unbekannte, der die Schreckschusswaffe mit sich geführt hat, ist circa 185 cm groß und Schwarz. Die anderen Tatverdächtigen sind kleiner; drei von ihnen Schwarz und einer weist ein südländisches Erscheinungsbild auf.

Die Ermittlungen des LKA 134 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell