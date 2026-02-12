PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: PM 260212-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.02.2026, 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Waidmannstraße

Seit Sonntag suchte die Polizei mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 14-jährigen Mädchen.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "260208-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord".

Das Mädchen wurde heute Nachmittag von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten im Stadtteil Farmsen-Berne angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren