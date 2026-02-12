POL-HH: PM 260212-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord
Hamburg (ots)
Zeit: seit 07.02.2026, 08:30 Uhr
Ort: Hamburg-Altona-Nord, Waidmannstraße
Seit Sonntag suchte die Polizei mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 14-jährigen Mädchen.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "260208-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord".
Das Mädchen wurde heute Nachmittag von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten im Stadtteil Farmsen-Berne angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.
