Polizei Hamburg

POL-HH: PM 260212-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.02.2026, 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Waidmannstraße

Seit Sonntag suchte die Polizei mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 14-jährigen Mädchen.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "260208-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord".

Das Mädchen wurde heute Nachmittag von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten im Stadtteil Farmsen-Berne angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell