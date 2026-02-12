Polizei Hamburg

POL-HH: 260212-2. Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall in Hamburg-Altstadt verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 11.02.2026, 01:23 Uhr

Unfallort: Hamburg-Altstadt, Deichtorplatz

Heute Nacht sind zwei 30- und 50-jährige Fußgänger in der Altstadt bei einer Kollision mit einem Pkw schwer- beziehungsweise lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) zufolge überquerten die 30- und 50-jährigen Männer den Deichtorplatz zwischen zwei Grünflächen der nördlichen und südlichen Amsinckstraße. Ein 65-Jähriger querte zeitgleich mit seinem Taxi von der Straße Oberbaumbrücke kommend den Deichtorplatz in Richtung Klosterwall bei einer mutmaßlich für ihn grün zeigenden Ampel. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit den beiden Männern, die dadurch schwer bzw. lebensgefährlich verletzt wurden.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Fußgänger unter Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 50-Jährigen besteht weiterhin Lebensgefahr, sein 30-jähriger Begleiter ist derzeit stabil.

Der 65-jährige Taxifahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall-Team (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kam auch ein Sachverständiger zum Einsatz.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 22 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell