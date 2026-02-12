Polizei Hamburg

POL-HH: 260212-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im Januar und Ausblick auf die Themen im Februar

Hamburg (ots)

Zeitraum: Januar 2026

Orte: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" widmeten sich die Einsatzkräfte der Polizei Hamburg schwerpunktmäßig den Themen "Ablenkung" und der Missachtung roter Ampeln.

Ablenkung und die daraus resultierende Unaufmerksamkeit führen zu einer erheblichen Erhöhung des Unfallrisikos. Dazu ist die Missachtung des Rotlichts weiterhin eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit verunglückten Personen.

Bei den Verkehrskontrollen wurden im vergangenen Monat insgesamt 2.828 Fahrzeuge sowie 1.897 Personen überprüft.

Im Einzelnen leiteten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Kraftfahrzeugführende:

Straftaten

- 18 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 8 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen - 27 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 58 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 363 x Missachtung roter Ampeln - 332 x verbotswidrige Handynutzung - 15 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen - 10.299 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 321 x Verstöße aufgrund technischer Mängel - 128 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 104 x Geschwindigkeitsverstöße - 69 x Missachtung der Anschnallpflicht - 25 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 2 x Fahren auf Gehwegen - 520 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

E-Scooter-Nutzende:

Straftaten

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Ordnungswidrigkeiten

- 3 x Missachtung roter Ampeln - 33 x zu zweit auf einem E-Scooter - 18 x Fahren auf Gehwegen - 15 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 7 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Fahrradfahrende:

Ordnungswidrigkeiten

- 41 x Missachtung roter Ampeln - 3 x verbotswidrige Handynutzung - 22 x Fahren auf Gehwegen - 16 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler")

Zu Fuß Gehende:

Straftaten:

- 1 x sonstige Straftat

Ordnungswidrigkeiten:

- 5 x Missachtung roter Ampeln

Darüber hinaus ordneten die die Einsatzkräfte gegen 32 Fahrzeugführende Blutprobenentnahmen an und stellten insgesamt 342 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus.

Außerdem führten die Beamtinnen und Beamten - insbesondere der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) - über 110 präventive Bürgergespräche zu den genannten Schwerpunkten.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen. Der Fokus der Maßnahmen liegt im Februar auf dem "Ruhenden Verkehr" und den "Technischen Mängeln".

Durch die weiter voranschreitende Mobilitätswende ist es erforderlich, den Verkehrsraum an die neuen Bedarfe anzupassen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 332.716 Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr durch die Polizei eingeleitet, was durchschnittlich 912 eingeleiteten Verfahren pro Tag entspricht.

Ein technisch einwandfreies Fahrzeug ist unerlässlich für die sichere Mobilität im Straßenverkehr. Eine funktionierende Beleuchtung und intakte sicherheitsrelevante Bauteile sind nicht nur bei Kraftfahrzeugen, sondern auch bei Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen die Grundvoraussetzung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr.

