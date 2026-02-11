PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260211-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 11.02.2026, 13:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Eimsbüttel, Schlankreye / Bogenstraße

Heute Mittag ist ein 62-jähriger E-Scooter-Fahrer mutmaßlich infolge einer Kollision mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Radfahrer hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfall-Teams (VD 23) zufolge befuhr der 62-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Fahrradschutzstreifen der Bogenstraße in Richtung Grindelallee. Nachdem er die Kreuzung Bogenstraße / Schlankreye gequert hatte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer mutmaßlichen Kollision mit dem Fahrradfahrer.

Der Radfahrer hielt zunächst an und wurde von einer Passantin auf den Unfall aufmerksam gemacht. Anschließend flüchtete er jedoch, ohne dem Gestürzten Erste Hilfe zu leisten, unerlaubt in Richtung Schlankreye vom Unfallort.

Der 62-jährige Mann stürzte infolgedessen zu Boden, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die mit mehreren Funkstreifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Flüchtigen, der wie folgt beschrieben wird:

   - männlich
   - circa 16 bis 20 Jahre alt
   - etwa 170 bis 180 cm groß
   - schlanke Statur
   - "europäisches" Erscheinungsbild
   - mittellange, lockige Haare
   - bekleidet mit einer dunklen Mütze und dunkler Kleidung
   - fuhr ein froschgrünes, älteres Fahrrad

Die Ermittlungen werden nun von der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) übernommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Fahrer des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

