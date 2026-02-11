Polizei Hamburg

POL-HH: 260211-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf eine Spielhalle in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.02.2026, 04:37 Uhr; Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Von-Sauer-Straße

Mittwochmorgen hat ein noch Unbekannter eine Spielhalle im Stadtteil Bahrenfeld überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Altonaer Raubdezernats (LKA 124) betrat der mit einer Sturmhaube maskierte Mann am frühen Morgen die Spielhalle und ging zielgerichtet zum Kassenbereich.

Hier bedrohte der mutmaßliche Räuber wortlos die Angestellte (62) mit einem Messer und forderte weiterhin schweigend die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seiner Beute, einem niedrigen Geldbetrag, in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Diensthundeführern und Einsatzkräften der Bundespolizei führten nicht zur Feststellung des Mannes, der wie folgt beschrieben wurde:

- etwa 170 cm groß - schlanke Statur - insgesamt dunkel gekleidet

Die Ermittlungen des LKA 124 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell