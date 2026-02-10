Polizei Hamburg

POL-HH: 260210-2. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Einbruch in Juweliergeschäft in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.02.2026, 03:32 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Harburger Rathausstraße

Vergangene Nacht haben mehrere Unbekannte die Frontscheibe eines Juweliergeschäfts beschädigt und offenbar Schmuck entwendet. Polizeikräfte nahmen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen drei Männer vorläufig fest.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend beobachtet hatte, dass ein schwarzer VW Golf in die Frontscheibe des Juweliergeschäfts gefahren war.

Ein weiterer Zeuge sah kurz darauf drei männliche Personen, die mit einem weiteren dunklen Pkw geflüchtet sind.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Diensthund sowie Polizeikräften der Bundespolizei führten zum Antreffen eines verdächtigen Fahrzeugs im Bereich der Bundesstraße 75. Die drei männlichen Insassen (24, 22, 21) konnten durch die Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte mögliche Beweismittel sicher.

Die polizeilichen Maßnahmen, insbesondere die Prüfung eines Tatverdachtes, dauern derzeit weiter an.

Die ersten Ermittlungen führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese werden nun vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 182) übernommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell