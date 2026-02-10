Polizei Hamburg

POL-HH: 260210-1. Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2025 - Einladung für Medienschaffende

Zeit: 12.02.2026, 11:00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Hamburg, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

Am Donnerstag werden die Kriminalitätszahlen für das Jahr 2025 vorgestellt. Für Journalistinnen und Journalisten besteht zum einen die Möglichkeit einer persönlichen Teilnahme an der Pressekonferenz und zum anderen die Möglichkeit, die Veranstaltung per Videostream zu verfolgen.

Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Falk Schnabel und LKA-Chef Jan Hieber werden die Kriminalitätszahlen im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Der stellvertretende Polizeipressesprecher Florian Abbenseth wird die Veranstaltung moderieren.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Eine Akkreditierung ist in beiden Fällen zwingend erforderlich. Daher wird um eine E-Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de bis spätestens Mittwoch, 11.02.2025, 17:00 Uhr gebeten. Bitte verwenden Sie den Betreff "Pressekonferenz".

Das Handout wird im Verlauf der Pressekonferenz auf der Homepage der Polizei Hamburg abrufbar sein. Das PKS-Jahrbuch und der Stadtteilatlas stehen wie gewohnt erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.

Auf dem Gelände der Polizei Hamburg stehen in begrenztem Umfang Parkplätze zur Verfügung.

