Polizei Hamburg

POL-HH: 3. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 10.02.2026, 09:44 Uhr

Unfallort: Hamburg-Niendorf, Steendammswisch

Heute Vormittag ist es im Hamburger Stadtteil Niendorf bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen führte der 58-jährige Mitarbeiter einer Baufirma auf einem Baugerüst Arbeiten am Neubau durch. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Bauarbeiter aus einer Höhe von circa fünf Metern vom Gerüst und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr leitete Reanimationsmaßnahmen ein und transportierte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Beamtinnen und Beamte des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 45) übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen. Darüber hinaus wurden Mitarbeitende des Amtes für Bauordnung und Hochbau in eigener Zuständigkeit tätig.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell