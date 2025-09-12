Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll stoppt illegale Arbeit auf Kieler Baustelle - Flucht in letzter Sekunde verhindert

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Kiel hat am 11.September 2025 erneut eine Großbaustelle in Kiel ins Visier genommen. Auf dem Gelände, auf dem derzeit ein Wohnkomplex entsteht, überprüften 33 Zöllnerinnen und Zöllner die dort tätigen Firmen.

Insgesamt wurden 31 Beschäftigte von 10 verschiedenen Unternehmen kontrolliert, überwiegend aus dem Bereich Maurer- sowie Putz- und Malerarbeiten. Bereits vor Ort ergaben sich zahlreiche Auffälligkeiten.

Gegen vier Beschäftigte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie ohne gültige Arbeitsgenehmigung oder Aufenthaltstitel tätig waren.

Mehrere Arbeiter versuchten, sich der Kontrolle durch eine überhastete Flucht zu entziehen, konnten jedoch von den Einsatzkräften nach kurzer Zeit gestellt werden.

Zudem verdichteten sich Hinweise auf Verstöße gegen die Pflicht zur Sozialversicherungsmeldung, und mehrere Arbeiter konnten weder ihr tatsächliches Unternehmen noch ihre konkreten Arbeitsbedingungen benennen.

"Es zeigt sich einmal mehr, dass unsere unangekündigten Prüfungen dringend notwendig sind. Fluchtversuche, fehlende Genehmigungen und undurchsichtige Beschäftigungsverhältnisse sind kein Zufall, sondern Teil eines Systems, das wir konsequent aufdecken", so Gabriele Oder, Pressesprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Die Arbeit des Zolls ist damit noch nicht abgeschlossen. Neben den vor Ort eingeleiteten Ermittlungen stehen nun umfassende Nachprüfungen an. In den kommenden Wochen werden Geschäftsunterlagen und Zahlungsnachweise umfassend ausgewertet, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns.

"Die Baubranche ist ein Brennpunkt unserer Arbeit. Wer Beschäftigte illegal einsetzt oder ihre Rechte missachtet, muss damit rechnen, dass der Zoll dies aufdeckt. Unser Ziel ist klar: Wir schützen legale Beschäftigung und stellen faire Bedingungen für alle sicher", so Oder weiter.

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen.

