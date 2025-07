Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen

Täter gestellt

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.35 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte eine, vermutlich alkoholisierte, männliche Person mit, welche in Rudolstadt in der Marktstraße die Scheibe einer Haustür eingeschlagen habe. Ein weiterer Zeuge meldete sich kurze Zeit später an gab an, dass die beschriebene Person nun am Bayreuther Platz einen Gartenzaun beschädige. Der nunmehr 24-jährige Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell