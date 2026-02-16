Polizei Hamburg

POL-HH: 260216-1. Manipulierte Abgasanlagen und illegale Leistungssteigerung in Hamburger Innenstadt

Zeiten: 13.02.2026 und 14.02.2026; Orte: Hamburger Innenstadt

Einsatzkräfte der Dienstgruppe Autoposer haben am Wochenende mehrere Autofahrer gestoppt, die durch Manipulationen an der Abgasanlage Lärmemissionen verursachten. In einem weiteren Fall steigerte ein Audi-Fahrer die Leistung seines Autos um über 200 PS.

In der Ludwig-Erhard-Straße kontrollierten die Einsatzkräfte der Dienstgruppe Autoposer (VD 313) am Freitagabend einen Audi RS3 (400 PS Serienleistung) aufgrund seiner auffälligen Geräuschkulisse. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass eine Klappenabgasanlage mit unzulässigem Steuerungsmodul verbaut war und die Abgasklappen damit dauerhaft geöffnet waren. Zudem stellten sie eine offene Luftansaugung, einen geänderten Turbolader sowie eine offene Kurbelgehäuseentlüftung ohne Zulässigkeitsnachweis fest. Weiterhin fehlten Hauptkatalysator und Ottopartikelfilter, die offensichtlich durch ein inhaltsloses Rohr ersetzt worden waren. Durch die illegalen Veränderungen dürfte eine erhebliche Leistungssteigerung auf etwa 630 PS erreicht worden sein. Zudem ergab die Geräuschpegelmessung einen um acht Dezibel (dB) erhöhten Wert. Die mutmaßlichen Manipulationen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Audis. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Pkw zur weiteren Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen sicher. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro, ein Punkt im Fahreignungsregister sowie Verfahrenskosten von über 1.000 Euro.

Im Bereich der Adenauerallee kontrollierten die Beamtinnen und Beamten am Samstagabend einen 25-jährigen Fahrer eines Mercedes CLS 500 (408 PS), nachdem dieser mehrere augenscheinliche Kurzsprints im Innenstadtbereich durchgeführt hatte. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mittelschalldämpfer manipuliert und somit das Standgeräusch um zehn Dezibel überschritten worden war. Zeitgleich erhielten Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 14 (PK 14) von der Polizeieinsatzzentrale einen Hinweis, dass im Bereich Neuer Wall hochmotorisierte Fahrzeuge auf- und abfahren würden. Kurze Zeit später kontrollierten die Polizistinnen und Polzisten einen 23-jährigen Fahrer eines Cupra Ateca (300 PS), der durch dauerhaftes Verursachen unnötigen Lärms auffiel. Die Überprüfung ergab, dass die Abgasklappen der verbauten Zubehöranlage außer Betrieb und dadurch dauerhaft geöffnet waren. In beiden Fällen kam es damit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge und zur Sicherstellung der Autos zum Zwecke der Beweissicherung. Die Fahrer erwarten jeweils ein Bußgeld wegen der erloschenen Betriebserlaubnis in Höhe von 135 Euro, ein Punkt im Fahreignungsregister sowie Verfahrenskosten von rund 1.000 Euro. Zusätzlich wurde gegen den Störer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (Bußgeld mindestens 80 Euro) wegen des Verursachens von Lärmemissionen gefertigt.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin konsequent gegen technische Manipulationen und unnötigen Fahrzeuglärm vorgehen, um die Sicherheit und Lebensqualität im Stadtgebiet zu gewährleisten.

