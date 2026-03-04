Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf dem RE 13

Kleve - Kempen - Boisheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, 03. März 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Mönchengladbach. Hierbei wurden auch die Personalien eines 22-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Dabei ist eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Krefeld bekannt geworden. Hiernach hat das Amtsgericht Krefeld den Mann im Jahr 2023 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro verurteilt. Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten noch im Zug und brachte ihn zum Bundespolizeirevier nach Kempen. Durch Zahlung der Restgeldstrafe in Höhe von 375 Euro konnte er die ihn erwartende 25-tägige Haftstrafe abwenden.

