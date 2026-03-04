Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auch im Frühjahr ist "Schnee" noch möglich Bundespolizei beschlagnahmt Kokain

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen beschlagnahmten in der Nacht zum Mittwoch eine nicht geringe Menge Kokain. In der Nacht zu Mittwoch (04.03.2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Herzogenrath. Im Rahmen einer informatorischen Befragung gab der junge Mann an, aus den Niederlanden von einem Bekannten zu kommen. Einen Ausweis konnte er nicht vorlegen und machte stattdessen mündliche Angaben zu seinen Personalien.

Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen ihn Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betruges und der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Geldwäsche vorlagen.

Auf Nachfrage nach verbotenen oder anmeldepflichtigen Gegenständen räumte der 21-Jährige ein, einen angerauchten Joint mitzuführen. Während der Kontrolle wirkte der Mann zunehmend nervös. Die Beamten kündigten daraufhin eine Durchsuchung der Person sowie des Fahrzeuges an. In diesem Zusammenhang gab der Mann an, dass sich im Handschuhfach Kokain befinden würde.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden insgesamt über 75 Gramm Kokain im Verkehrswert von über 4000,- Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Es handelt sich hierbei um eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel.

Der 21-Jährige wurde festgenommen und wird heute beim Amtsgericht in Aachen dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Zollfahndung in Aachen.

