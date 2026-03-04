Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei stellt mehrere Messer und Hackmesser sicher
Bielefeld (ots)
Am Dienstagnachmittag (3. März) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld mehrere Messer und ein Hackmesser bei einem 27-jährigen Mann sichergestellt.
Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurden auf den Mann aufmerksam, als dieser mit einem Springmesser im Hauptbahnhof herumhantierte. Sie nahmen ihm das Messer ab und informierten die Bundespolizei.
Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten neben verschiedenen Betäubungsmitteln auch zwei Taschenmesser sowie ein Hackmesser in den Taschen des Mannes. Alle Messer und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.
Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
