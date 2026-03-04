Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 40-jährigen Mann

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (3. März) einen 40-jährigen Mann verhaftet, der von der Staatsanwaltschaft Arnsberg mit drei gleich Haftbefehlen gesucht wurde.

Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Hamm stellten die Beamten fest, dass der wegen eines Betäubungsmittedeliktes verurteilte Mann nach einem Hafturlaub im August 2025 nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war. Zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 280 Tage stellte die Staatsanwaltschaft daraufhin einen Haftbefehl aus.

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr bestanden zudem zwei weitere Haftbefehle mit Freiheitsstrafen von insgesamt 200 Tagen.

Der deutsche Staatsangehörige wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell