PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 40-jährigen Mann

BPOL NRW: Drei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 40-jährigen Mann
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (3. März) einen 40-jährigen Mann verhaftet, der von der Staatsanwaltschaft Arnsberg mit drei gleich Haftbefehlen gesucht wurde.

Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Hamm stellten die Beamten fest, dass der wegen eines Betäubungsmittedeliktes verurteilte Mann nach einem Hafturlaub im August 2025 nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war. Zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 280 Tage stellte die Staatsanwaltschaft daraufhin einen Haftbefehl aus.

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr bestanden zudem zwei weitere Haftbefehle mit Freiheitsstrafen von insgesamt 200 Tagen.

Der deutsche Staatsangehörige wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren