POL-ESW: Pressebericht vom 26.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:45 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 34-Jährieg aus Ronshausen mit einem Klein-Lkw in der Goldbachstraße in Eschwege auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Mercedes mit einem Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Geparktes Auto beschädigt

Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Marktstraße in Wanfried. Dabei streifte sie beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

Im Verlauf dieser Woche wurden in Eschwege mehrere Wahlplakate der Partei CDU durch Unbekannte zerstört. So wurde heute Morgen festgestellt, dass fünf Plakate im Eschweger Stadtgebiet (Obermarkt) zerrissen wurden. Auch in der Bahnhofstraße in Höhe der Zulassungsstelle wurden Plakate zerstört. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 25.02.26, 19:00 Uhr und dem 26.02.26, 10:00 Uhr wurde in der Bergstraße in Sontra ein Pkw beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube und den linken Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Steinweg-Centers ein Pkw BMW auf der linken Fahrzeugseite angefahren, wodurch beide Fahrzeugtüren beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

