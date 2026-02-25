Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldscheine aus Portemonnaie geklaut; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Mittwoch kam es gegen 10.50 Uhr in Eschwege zu einem Diebstahl von Bargeld. Am "Marktplatz", vor einem Möbelgeschäft gegenüber der dortigen Kirche, sprach zur Tatzeit ein unbekannter Mann eine 79-jährige Dame an und wollte ihr eine Zeitung für den guten Zweck verkaufen. Als die Dame daraufhin für eine Spende einwilligte und ihr Portemonnaie herausholte, hielt der Mann die Zeitung sehr nah an den Körper der Seniorin und überdeckte dabei dann auch das Portemonnaie der Frau. Dadurch und durch ein ablenkendes Gespräch gelang es dem Mann unbemerkt zwei Geldscheine aus dem Portemonnaie der Frau zu nehmen. Im Anschluss ging der Unbekannte in Richtung Wiesenstraße davon. Ein Zeuge konnte den Vorfall noch beobachten und erst dadurch wurde der Seniorin bewusst, dass sie bestohlen worden war.

Es erfolgte dann zwar zeitnah eine Verständigung der Eschweger Polizei, die Fahndungsmaßnahmen führten dann aber nicht mehr zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt; ca. 160 cm groß; Vollbart; südeuropäischer Phänotyp; bekleidet mit dunklem Pullover; mitgeführte dunkle Umhängetasche.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell