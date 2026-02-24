PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Scheller Ermittlungserfolg; Einbrecher nach Einbruch in Tankstelle festgenommen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nach dem Einbruch in ein Tankstellengebäude in der Landstraße in Reichensachsen am 22.02.26

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6221547)

gelang der Polizei ein schneller Ermittlungserfolg, der zur Festnahme von drei tatverdächtigen Personen führte.

Im Zuge der Fahndung nach einem dunklen Pkw Audi konnte dieser am gestrigen Tag in der Gemeinde Knüllwald festgestellt werden. Unter Einbeziehung der operativen Einheiten des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde ein Tatverdächtiger am Nachmittag festgenommen, als sich dieser zu Fuß zu dem Audi begab. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen serbischen Staatsbürger. Dieser war zuvor mit zwei weiteren Tatverdächtigen mit einem Mercedes Benz mit tschechischen Kennzeichen aufgefallen.

Der Mercedes konnte durch die Polizeikräfte zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich Guxhagen gestoppt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich ein 41- und ein 44-Jähriger, beide sind ebenfalls serbische Staatsangehörige. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen unter Federführung des Fachkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner wurde bei der Durchsuchung des Audis das gesamte Diebesgut an Zigaretten aufgefunden, welches aus dem Einbruch in die Reichensächser Tankstelle stammte.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel wurde auch die angemietete Wohnung der drei Tatverdächtigen durchsucht und weitere verfahrensrelevante Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt.

Ebenso wurden die beiden Fahrzeuge der Tätergruppe sichergestellt. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen die drei Tatverdächtigen beim zuständigen Gericht gestellt. Eine Vorführung der Tatverdächtigen ist für den heutigen Dienstagnachmittag anberaumt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler / Pressestelle StA Kassel; OStA Thöne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

