PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 4 Verletzte nach Kreuzungsunfall in Ehrang - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstagmorgen, 31.01.2026, kam es im Bereich der Ehranger Straße / Mäusheckerweg zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten.

Nach bisherigen Ermittlungen bog ein Fahrzeug aus Richtung der Ehranger Straße in den Mäusheckerweg ein und kollidierte dabei im Einmündungsbereich mit einem aus Richtung Trier-Biewer kommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mit teilweise leichten und schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste der Einmündungsbereich zwecks Wiederherstellung der Verkehrssicherheit komplett gesperrt werden. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1 und 2), der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, der leitende Notarzt, 4 Rettungswägen von umliegenden Rettungswachen, sowie ein Hubschrauber der Air Rescue aus Luxembourg.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

Telefon: 06502/91570
pischweich@polizei,rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 16:08

    POL-PDTR: Baumholder, Kuseler Straße 22 Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Baumholder (ots) - Am Samstag den 31.01.2026, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein im ruhenden Verkehr stehendes Kraftfahrzeug. Das beschädigte Kraftfahrzeug parkte auf dem Parkplatz der Kik-Filiale in Baumholder, als der Unfallverursacher aus bisher unbekannten Gründen mit diesem kollidierte. Im ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:51

    POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

    Saarburg (ots) - Am Mittwochmittag, den 28. Januar 2026 kam es in der Heckingstraße in Saarburg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooter -Fahrers. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kollidierten gegen 12:20 Uhr ein Personenkraftwagen und ein E-Scooter in Höhe der dortigen Rettungswache miteinander. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und zog sich leichte Verletzungen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:18

    POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Mitnahme einer Querflöte aus Schulbus

    Trier-Ruwer (ots) - Am Mittwoch, 21.01.2026, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, vergaß eine Schülerin ihre Querflöte in einem schwarzen Instrumentenkoffer in einem Schulbus auf der Strecke zwischen Kenn nach Trier Ruwer. Die Schülerin verließ den Bus zuvor an der Bushaltestelle "Apotheke" in Kenn. Nach Angaben von Zeuginnen beobachteten diese, wie ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren