Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 4 Verletzte nach Kreuzungsunfall in Ehrang - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstagmorgen, 31.01.2026, kam es im Bereich der Ehranger Straße / Mäusheckerweg zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten.

Nach bisherigen Ermittlungen bog ein Fahrzeug aus Richtung der Ehranger Straße in den Mäusheckerweg ein und kollidierte dabei im Einmündungsbereich mit einem aus Richtung Trier-Biewer kommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mit teilweise leichten und schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste der Einmündungsbereich zwecks Wiederherstellung der Verkehrssicherheit komplett gesperrt werden. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1 und 2), der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, der leitende Notarzt, 4 Rettungswägen von umliegenden Rettungswachen, sowie ein Hubschrauber der Air Rescue aus Luxembourg.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

