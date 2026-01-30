Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Mitnahme einer Querflöte aus Schulbus

Trier-Ruwer (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, vergaß eine Schülerin ihre Querflöte in einem schwarzen Instrumentenkoffer in einem Schulbus auf der Strecke zwischen Kenn nach Trier Ruwer. Die Schülerin verließ den Bus zuvor an der Bushaltestelle "Apotheke" in Kenn.

Nach Angaben von Zeuginnen beobachteten diese, wie ein männlicher Fahrgast, der den Bus in Trier Ruwer verließ, den zurückgelassenen Instrumentenkoffer an sich nahm und mitnahm. Eine Abgabe des Musikinstruments bei der zuständigen Fundbehörde erfolgte bislang nicht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Querflöte oder zur beschriebenen Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell