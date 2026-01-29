Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung auf der A64 bei Trier

Trier (ots)

Am 29.01.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der A64 von Luxemburg in Fahrtrichtung Trier zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Involviert waren ein silberner VW Polo und ein goldfarbener Toyota Prius mit französischem Kennzeichen. Nach Angaben des VW-Fahrers habe der Toyota-Fahrer diesen nach der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der linken Fahrspur mehrfach dazu genötigt, sein Fahrzeug abzubremsen und habe ihn danach noch mit Gesten beleidigt. Der VW-Fahrer konnte noch einen weißen Tesla mit dem Teilkennzeichen TR-DZ ??? als möglichen Zeugen benennen. Wer kann Angaben zu den beiden Fahrzeugen und deren Fahrverhalten machen? Das französische Fahrzeug konnte von der Polizei Hermeskeil auf einem Rastplatz Nähe Hermeskeil einer Kontrolle unterzogen werden. Hinweise bitte an die Polizei in Hermeskeil (06503/9151-0) oder die Polizeiautobahnstation in Schweich (06502/9165-0).

