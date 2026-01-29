PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung auf der A64 bei Trier

Trier (ots)

Am 29.01.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der A64 von Luxemburg in Fahrtrichtung Trier zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Involviert waren ein silberner VW Polo und ein goldfarbener Toyota Prius mit französischem Kennzeichen. Nach Angaben des VW-Fahrers habe der Toyota-Fahrer diesen nach der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der linken Fahrspur mehrfach dazu genötigt, sein Fahrzeug abzubremsen und habe ihn danach noch mit Gesten beleidigt. Der VW-Fahrer konnte noch einen weißen Tesla mit dem Teilkennzeichen TR-DZ ??? als möglichen Zeugen benennen. Wer kann Angaben zu den beiden Fahrzeugen und deren Fahrverhalten machen? Das französische Fahrzeug konnte von der Polizei Hermeskeil auf einem Rastplatz Nähe Hermeskeil einer Kontrolle unterzogen werden. Hinweise bitte an die Polizei in Hermeskeil (06503/9151-0) oder die Polizeiautobahnstation in Schweich (06502/9165-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:52

    POL-PDTR: Dieseldiebstahl Arbeitsmaschine Straßenmeisterei

    Büdlich (ots) - Im Bereich Büdlicher Brück wurden durch die Straßenmeisterei Thalfang Arbeiten durchgeführt. Hierzu wurde dort am Montag , 26.01.2026, um 15:00 Uhr ein Bagger abgestellt. Am Mittwoch, 28.01.2026 09:00 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, dass aus dem Bagger der gesamte Diesel entwendet wurde. Hierbei entstand ein finanzieller Schaden von ca. 130EUR. Eine Beschädigung an der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:39

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Donnerstag, den 29.01.2026 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Rothenweg in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde hierbei im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 06:43

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Palzem (ots) - Am 28.01.2026 gegen 05:10 Uhr ereignete sich auf der B 419 zwischen Palzem und Wincheringen eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die B 419 von Palzem kommend in Fahrtrichtung Wincheringen und der Unfallverursacher fuhr zunächst hinter dem Geschädigten. Auf Höhe der Ortschaft Palzem-Wehr überholte der Unfallverursacher den Geschädigten und kollidierte hierbei seitlich mit der Fahrerseite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren