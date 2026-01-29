PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Palzem (ots)

Am 28.01.2026 gegen 05:10 Uhr ereignete sich auf der B 419 zwischen Palzem und Wincheringen eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die B 419 von Palzem kommend in Fahrtrichtung Wincheringen und der Unfallverursacher fuhr zunächst hinter dem Geschädigten. Auf Höhe der Ortschaft Palzem-Wehr überholte der Unfallverursacher den Geschädigten und kollidierte hierbei seitlich mit der Fahrerseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem verursachenden handelte es sich vermutlich um einen dunkel-farbenen PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 18:47

    POL-PDTR: Illegale Müllentsorgung im Waldgebiet

    Thalfang (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 bis Mittwoch, den 28.01.2026 kam es in einem Waldgebiet in der Nähe von Thalfang zu einer illegalen Entsorgung von Altöl. Die bislang unbekannten Täter haben demnach ein 50l Fass mit Altöl, unerlaubt an einem Waldweg abgestellt. Der betroffene Waldweg ist von der L 150 sowohl mit einem Fahrzeug als auch zu Fuß zu erreichen. Personen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:44

    POL-PDTR: Runder Tisch - Gemeinwesenarbeit Ehrang / Quint -

    Trier-Ehrang (ots) - Am 27. Januar 2026 traf sich der "Runde Tisch Ehrang-Quint" zur ersten Sitzung des Jahres. Die Gesprächsrunde setzt sich u.a. aus Vertretern der Stadt Trier, des Ortsbeirats Ehrang, der Polizei Schweich, karitativen Einrichtungen, Vertretern der ortsansässigen Kitas und Schulen sowie Vertretern diverser gemeinnütziger Vereine und Organisationen zusammen. Unter der Leitung des Palais e.V. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren