Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Palzem (ots)

Am 28.01.2026 gegen 05:10 Uhr ereignete sich auf der B 419 zwischen Palzem und Wincheringen eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die B 419 von Palzem kommend in Fahrtrichtung Wincheringen und der Unfallverursacher fuhr zunächst hinter dem Geschädigten. Auf Höhe der Ortschaft Palzem-Wehr überholte der Unfallverursacher den Geschädigten und kollidierte hierbei seitlich mit der Fahrerseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem verursachenden handelte es sich vermutlich um einen dunkel-farbenen PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell