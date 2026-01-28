Polizeidirektion Trier

Am 27. Januar 2026 traf sich der "Runde Tisch Ehrang-Quint" zur ersten Sitzung des Jahres. Die Gesprächsrunde setzt sich u.a. aus Vertretern der Stadt Trier, des Ortsbeirats Ehrang, der Polizei Schweich, karitativen Einrichtungen, Vertretern der ortsansässigen Kitas und Schulen sowie Vertretern diverser gemeinnütziger Vereine und Organisationen zusammen. Unter der Leitung des Palais e.V. -Gemeinwesenarbeit Ehrang / Quint- finden in regelmäßigen Abständen Treffen statt, in denen die Interessen, Anliegen aber auch Schwachstellen und Probleme aus den Stadtteilen ausführlich besprochen werden. Gemeinsam wird dann versucht, innovative und nachhaltige Lösungen zu finden. Somit entstand in den letzten Jahren ein stetig wachsendes soziales Angebot für alle Altersgruppen der Bevölkerung in den Stadtteilen Trier-Ehrang und Trier-Quint. Die relativ neu entstandene Webseite "Ehrang.de" informiert zudem über das vielfältige Angebot, dass den Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Durch die intensive Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen soll auch in Zukunft gewährleistet werden, dass Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden und dass sich dies positiv auf die Attraktivität der beiden Stadtteile auswirkt.

