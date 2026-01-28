PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Runder Tisch - Gemeinwesenarbeit Ehrang
Quint -

Trier-Ehrang (ots)

Am 27. Januar 2026 traf sich der "Runde Tisch Ehrang-Quint" zur ersten Sitzung des Jahres. Die Gesprächsrunde setzt sich u.a. aus Vertretern der Stadt Trier, des Ortsbeirats Ehrang, der Polizei Schweich, karitativen Einrichtungen, Vertretern der ortsansässigen Kitas und Schulen sowie Vertretern diverser gemeinnütziger Vereine und Organisationen zusammen. Unter der Leitung des Palais e.V. -Gemeinwesenarbeit Ehrang / Quint- finden in regelmäßigen Abständen Treffen statt, in denen die Interessen, Anliegen aber auch Schwachstellen und Probleme aus den Stadtteilen ausführlich besprochen werden. Gemeinsam wird dann versucht, innovative und nachhaltige Lösungen zu finden. Somit entstand in den letzten Jahren ein stetig wachsendes soziales Angebot für alle Altersgruppen der Bevölkerung in den Stadtteilen Trier-Ehrang und Trier-Quint. Die relativ neu entstandene Webseite "Ehrang.de" informiert zudem über das vielfältige Angebot, dass den Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Durch die intensive Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen soll auch in Zukunft gewährleistet werden, dass Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden und dass sich dies positiv auf die Attraktivität der beiden Stadtteile auswirkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
EPHK Michael Pitz
Telefon: 06502/9157-20
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:44

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Radfahrer verletzt

    Trier (ots) - Am Mittwoch, dem 28.01.2026, kam es gegen 07.40 Uhr, im Einmündungsbereich Roonstraße / Theodor-Heuss-Allee, zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf ein 13jähriger Radfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die Roonstraße in Fahrtrichtung Weimarer Allee. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Roonstraße in gleicher Fahrtrichtung und übersah beim Abbiegen in die Theodor-Heuss-Allee den Radfahrer. Dieser kam hierdurch ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 20:27

    POL-PDTR: Gefährliches Überholmanöver bei Thalfang - Zeugen gesucht!

    Thalfang (ots) - Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der L150 bei Thalfang (auf Höhe des dortigen Sprudelwerks) zu einem gefährlichen Überholvorgang zwischen zwei LKW. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Landstraße hintereinander in Fahrtrichtung Morbach. Der hintere LKW überholte plötzlich den vorausfahrenden LKW. Hierfür nutzte er ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:22

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Kaufland

    Hermeskeil (ots) - Zeugen gesucht: "Am Montag, 26.01.2026 gegen 16.00 Uhr, wurde ein blauer PKW Ford Puma auf dem Kaufland-Parkplatz beschädigt. Ursächlich hierfür ist vermutlich ein Einkaufswagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich bei dem Geschädigten zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren