Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Radfahrer verletzt

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 28.01.2026, kam es gegen 07.40 Uhr, im Einmündungsbereich Roonstraße / Theodor-Heuss-Allee, zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf ein 13jähriger Radfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die Roonstraße in Fahrtrichtung Weimarer Allee. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Roonstraße in gleicher Fahrtrichtung und übersah beim Abbiegen in die Theodor-Heuss-Allee den Radfahrer. Dieser kam hierdurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw mit dem luxemburgischen Kennzeichenfragment "CT" handeln. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

