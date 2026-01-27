PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliches Überholmanöver bei Thalfang - Zeugen gesucht!

Thalfang (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der L150 bei Thalfang (auf Höhe des dortigen Sprudelwerks) zu einem gefährlichen Überholvorgang zwischen zwei LKW. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Landstraße hintereinander in Fahrtrichtung Morbach. Der hintere LKW überholte plötzlich den vorausfahrenden LKW. Hierfür nutzte er widerrechtlich die Linksabbiegerspur sowie eine Sperrfläche. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Überholende zu früh ein. In der Folge kam es zum Verkehrsunfall.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde noch vor Ort zum Zwecke der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Die Polizeiinspektion Morbach sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und sachdienliche Angaben hierzu machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

