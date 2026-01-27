Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Kompressor-Anhängers von Baustelle... wer kann Hinweise geben?

Allenbach (ots)

In der Zeit vom 24.01.2026, 18:00 Uhr bis 26.01.2026, 08:00 Uhr wurde von einer frei zugänglichen Baustelle in Allenbach, welche zwecks der Errichtung eines neuen Solarparks eingerichtet ist, ein hochwertiger Kompressor-Anhänger, welcher zur Stromerzeugung dient, durch bisher unbekannte Täter entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Anhänger mittels eines Zugfahrzeuges, möglicherweise PKW oder kleinem LKW von der Tatörtlichkeit wegbewegt. Der Abtransport erfolgte sehr wahrscheinlich über eine neu gestaltete Zuwegung/ Baustraße.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat Beobachtungen getätigt, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Bitte melden Sie sich unter 06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell