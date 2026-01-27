PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Kompressor-Anhängers von Baustelle... wer kann Hinweise geben?

Allenbach (ots)

In der Zeit vom 24.01.2026, 18:00 Uhr bis 26.01.2026, 08:00 Uhr wurde von einer frei zugänglichen Baustelle in Allenbach, welche zwecks der Errichtung eines neuen Solarparks eingerichtet ist, ein hochwertiger Kompressor-Anhänger, welcher zur Stromerzeugung dient, durch bisher unbekannte Täter entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Anhänger mittels eines Zugfahrzeuges, möglicherweise PKW oder kleinem LKW von der Tatörtlichkeit wegbewegt. Der Abtransport erfolgte sehr wahrscheinlich über eine neu gestaltete Zuwegung/ Baustraße.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat Beobachtungen getätigt, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Bitte melden Sie sich unter 06781/561-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 0681/561-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 07:12

    POL-PDTR: Sachbeschädigung und Diebstahl an Kfz in der Achtstraße

    Birkenfeld (ots) - In der Zeit vom 20.01.2026 19:00 Uhr bis 21.01.2026 07:30Uhr wurde bei der Firma Mildenberger Mechatronic GmbH in Birkenfeld an einem PKW die Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Des Weiteren wurde die Autobatterie vom Motor abgeklemmt und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 23:08

    POL-PDTR: Unbekannter sprüht Pfefferspray in Aufzug

    Idar-Oberstein (ots) - Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in das Klinikum Idar-Oberstein gerufen. Grund hierfür war ein gemeldeter chemischer Geruch in einem Personenaufzug. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in dem Aufzug versprüht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der betroffene Personenaufzug wurde ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 20:15

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Montag, den 26.06.26 erschien der Fahrer eines weißen Firmen-PKW der Marke VW, Typ Golf Kombi mit KÜN-Kennzeichen auf hiesiger Dienststelle um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Demnach war der PKW in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr am Kaufland in der dritten Parkreihe gegenüber des Haupteingangs geparkt. Ein bislang unbekannter PKW-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren