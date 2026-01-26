PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 26.06.26 erschien der Fahrer eines weißen Firmen-PKW der Marke VW, Typ Golf Kombi mit KÜN-Kennzeichen auf hiesiger Dienststelle um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen.

Demnach war der PKW in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr am Kaufland in der dritten Parkreihe gegenüber des Haupteingangs geparkt.

Ein bislang unbekannter PKW-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen den PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Firmen-PKW entstand ein Kratzer hinten rechts über dem Radkasten. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 00:18

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

    Konz (ots) - Am Sonntag, den 25.01.2026, gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der B51 zwischen Trier und Konz auf Höhe des Estricher Hofs ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines Spurwechsels zu einem Verkehrsunfall. Laut Unfallbeteiligten soll es bei dem verantwortlichen PKW um einen Mercedes gehandelt haben, welcher durch den Spurwechsel den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren