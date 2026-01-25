Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus in der Jesuiten- und Brotstraße /Außenspiegel und Blumenkübel beschädigt

Trier (ots)

In der Nacht vom Samstag, 24.01.26 auf Sonntag 25.01.26 kam es in der Trierer Innenstadt zu erheblichem Vandalismus. Nach bisherigen Feststellungen wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Jesuitenstraße an mindestens fünf Fahrzeugen der Spiegel vermutlich abgetreten, in der Brotstraße wurden Blumenkübel umgeworfen. Der oder die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Trier erhofft sich von Zeugenwahrnehmungen Hinweise zur Aufklärung der Taten. Kontaktieren Sie die Inspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/98344150.

