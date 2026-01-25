PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus in der Jesuiten- und Brotstraße /Außenspiegel und Blumenkübel beschädigt

Trier (ots)

In der Nacht vom Samstag, 24.01.26 auf Sonntag 25.01.26 kam es in der Trierer Innenstadt zu erheblichem Vandalismus. Nach bisherigen Feststellungen wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Jesuitenstraße an mindestens fünf Fahrzeugen der Spiegel vermutlich abgetreten, in der Brotstraße wurden Blumenkübel umgeworfen. Der oder die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Trier erhofft sich von Zeugenwahrnehmungen Hinweise zur Aufklärung der Taten. Kontaktieren Sie die Inspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/98344150.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651/983-44150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PDTR: Diebstahl eines E-Scooters in Saarburg-Beurig

    Saarburg (ots) - Am Freitag, den 23.01.2026, kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Irscher Straße zu dem Diebstahl eines E-Scooters. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der schwarze E-Scooter durch den Eigentümer im Bereich der auf dem Parkplatz befindlichen Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als dieser kurze Zeit später zurückkehrte und seine Fahrt ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 21:01

    POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327

    Hermeskeil (ots) - Am 20.01.2026 gegen 07:30 Uhr kollidierte ein PKW auf der B 327 von Malborn kommend in Fahrtrichtung Thiergarten, in Höhe Tiefentalerhof, mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Tannenbaum dürfte beim Transport auf Grund unzureichender Ladungssicherung auf die Bundesstraße gefallen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren