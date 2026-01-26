PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Konz (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2026, gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der B51 zwischen Trier und Konz auf Höhe des Estricher Hofs ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines Spurwechsels zu einem Verkehrsunfall. Laut Unfallbeteiligten soll es bei dem verantwortlichen PKW um einen Mercedes gehandelt haben, welcher durch den Spurwechsel den Unfall verursacht haben soll. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

