BPOLI-WEIL: Hund büchst aus und fährt 70 Kilometer mit dem Zug

Weil am Rhein / Freiburg im Breisgau (ots)

Nachdem ein Hund in Weil am Rhein nicht mehr auffindbar war, konnte die Bundespolizei das Tier in einer Regionalbahn im Freiburger Hauptbahnhof auffinden und der Besitzerin übergeben.

Am Dienstagvormittag (30.12.2025) verirrte sich der 16-Jährige Jack Russell Terrier, von der in der Nähe des Haltepunktes Haltingen liegenden Wohnung, in eine Regionalbahn in Richtung Norden. Nachdem die Halterin ihren Hund nicht finden konnte, wandte sie sich kurze Zeit später an die Polizei. Kurz vor Einfahrt der Regionalbahn in den Freiburger Hauptbahnhof, bemerkte eine Reisende den alleinreisenden Hund und verständigte die Bundespolizei. Die Reise endete auf dem Bundespolizeirevier Freiburg, wo der Hund seiner Besitzerin wenig später übergeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

