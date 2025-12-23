Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Elf Jahre Haft nach Überstellung

Waldshut-Tiengen (ots)

Die Schweiz überstellte ein wegen schwerer Straftaten verurteilten 26-Jährigen. Er verbüßt nun seine Haftstrafe in Deutschland.

Am Montag (22.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Waldshut der Bundespolizei. Wegen vorsätzlicher Tötung, Raub, Nötigung und weiterer Straftaten, verurteilte ein Schweizer Gericht den Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren. Drei Jahre lang saß der Verurteilte in der Schweiz in Haft, bis er einen Antrag stellte, seine Restfreiheitsstrafe in Deutschland zu verbüßen. Da ihm noch weitere Straftaten zur Last gelegt werden, lagen zudem noch zwei Ersuchen von deutschen Behörden vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Nach erfolgter Überstellung, lieferte die Bundespolizei den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

