BPOLI-WEIL: Mann wirft Fahrrad gegen Zug

St. Georgen (Schwarzwald) (ots)

Da ein Mann seine Bahnverbindung verpasste, soll er sein Fahrrad am Bahnhof St. Georgen (Schwarzwald) gegen einen Zug geworfen haben und geflüchtet sein. Die Bundespolizei stellte den Mann in Singen.

Am Freitagabend (19.12.2025), gegen 21:20 Uhr soll ein 42-Jähriger sein Fahrrad gegen einen abfahrenden Zug geworfen haben. Das Fahrrad wurde vom Zug erfasst und 400 Meter mitgeschliffen. Danach nahm der Mann den am gegenüberliegenden Bahnsteig stehenden Zug nach Singen (Hohentwiel). Am dortigen Bahnhof stellte die Bundespolizei den Mann. Der beschädigte Zug konnte nach Überprüfung durch einen DB-Mitarbeiter seine Fahrt nach Offenburg fortsetzen. Nun muss sich der deutsche Staatsangehörige wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

