Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschten Dokumenten verhindert

Weil am Rhein (ots)

Ein 21-Jähriger ist beim Versuch mit gefälschten Reisedokumenten nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte die Dokumente sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der afghanische Staatsangehörige befand sich am Montagabend (29.12.2025) in der grenzüberschreitenden Straßenbahn, als ihn die Bundespolizei in Weil am Rhein - Friedlingen kontrollierte. Der vorgelegte afghanische Reisepass sowie ein griechischer Aufenthaltstitel, stellten sich als Fälschung heraus. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthaltes, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der Dokumente erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

