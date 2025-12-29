PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftstrafe durch Zahlung von 7.000 Euro abgewendet

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte Frau, ging den Einsatzkräften kurz vor Heiligabend ins Netz. Da sie die Gerichtsschulden bezahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Am Dienstagvormittag (23.12.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls, die deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Rheinheim (Küssaberg). Die Überprüfung ergab, dass sie zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Betrugs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, verurteilen Gerichte die 53-Jährige zu einer Geldstrafe von insgesamt 7.000 Euro. Die Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat sie die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehle erließen. Die Frau konnte die geforderte Geldsumme aufbringen und ersparte sich somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:03

    BPOLI-WEIL: Elf Jahre Haft nach Überstellung

    Waldshut-Tiengen (ots) - Die Schweiz überstellte ein wegen schwerer Straftaten verurteilten 26-Jährigen. Er verbüßt nun seine Haftstrafe in Deutschland. Am Montag (22.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Waldshut der Bundespolizei. Wegen vorsätzlicher Tötung, Raub, Nötigung und weiterer Straftaten, verurteilte ein Schweizer Gericht den Mann zu einer ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:18

    BPOLI-WEIL: Mann wirft Fahrrad gegen Zug

    St. Georgen (Schwarzwald) (ots) - Da ein Mann seine Bahnverbindung verpasste, soll er sein Fahrrad am Bahnhof St. Georgen (Schwarzwald) gegen einen Zug geworfen haben und geflüchtet sein. Die Bundespolizei stellte den Mann in Singen. Am Freitagabend (19.12.2025), gegen 21:20 Uhr soll ein 42-Jähriger sein Fahrrad gegen einen abfahrenden Zug geworfen haben. Das Fahrrad wurde vom Zug erfasst und 400 Meter mitgeschliffen. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:38

    BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung endet in Haft

    Freiburg im Breisgau (ots) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Freiburger Hauptbahnhof stellte die Bundespolizei fest, dass gegen einen der Beteiligten ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Er sitzt nun mehrere Wochen in Haft. Am Sonntagabend (21.12.2025) soll ein 26-Jähriger einen 32-Jährigen sowie eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige mit Schlägen angegangen sein. Daraus soll sich eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren