Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter sprüht Pfefferspray in Aufzug

Idar-Oberstein (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in das Klinikum Idar-Oberstein gerufen. Grund hierfür war ein gemeldeter chemischer Geruch in einem Personenaufzug. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in dem Aufzug versprüht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der betroffene Personenaufzug wurde gelüftet und konnte nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

