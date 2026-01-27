POL-PDTR: Sachbeschädigung und Diebstahl an Kfz in der Achtstraße
Birkenfeld (ots)
In der Zeit vom 20.01.2026 19:00 Uhr bis 21.01.2026 07:30Uhr wurde bei der Firma Mildenberger Mechatronic GmbH in Birkenfeld an einem PKW die Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Des Weiteren wurde die Autobatterie vom Motor abgeklemmt und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell