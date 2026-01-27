Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung und Diebstahl an Kfz in der Achtstraße

Birkenfeld (ots)

In der Zeit vom 20.01.2026 19:00 Uhr bis 21.01.2026 07:30Uhr wurde bei der Firma Mildenberger Mechatronic GmbH in Birkenfeld an einem PKW die Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Des Weiteren wurde die Autobatterie vom Motor abgeklemmt und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

