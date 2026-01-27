POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Kaufland

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 26.-27. Januar wurden aus einem weißen Transporter, welcher im Bereich der Kuselwies (in Baumholder) über Nacht abgestellt wurde, mehrere Werkzeuge - im Wert von über 1000 Euro - mitsamt Werkzeugkoffern aus dem Firmenfahrzeug entwendet und vermutlich in ein Fahrzeug, welches die Diebe mit sich führten, umgeladen. Am Vormittag des 27. wurden diese Werkzeugkoffer dann durch die Diebe ...

mehr