Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Transporter

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 26.-27. Januar wurden aus einem weißen Transporter, welcher im Bereich der Kuselwies (in Baumholder) über Nacht abgestellt wurde, mehrere Werkzeuge - im Wert von über 1000 Euro - mitsamt Werkzeugkoffern aus dem Firmenfahrzeug entwendet und vermutlich in ein Fahrzeug, welches die Diebe mit sich führten, umgeladen. Am Vormittag des 27. wurden diese Werkzeugkoffer dann durch die Diebe entleert und im Bereich der Weiheranlage/Kirmesplatz entsorgt. Wer kann Angaben hierzu machen, bzw, wer hat ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen, welche hierzu in Bezug stehen könnten, wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Baumholder unter Tel: 06783-9910 oder Email: pibaumholder@polizei.rlp.de zu melden.

In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: stellen sie Ihren Pkw niemals, auch nicht tagsüber, unverschlossen ab; - diese Zeiten sind leider vorbei-. Bei einigen PKW, welche mittels Fernbedienung verschlossen werden, können Sie anschließend durch direktes Ziehen am Griff überprüfen, ob dieser verschlossen ist. Bei anderen Modellen dürfte dies schwieriger werden; lassen Sie sich hierzu von Fachleuten beraten. In jedem Fall achten Sie stets auf Ihre Umgebung und melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Tel.: 06783 9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

