POL-PDWIL: Verdacht auf Gasaustritt im Wohngebäude

Reuth (ots) - In der Nacht von Samstag, den 8. März auf Sonntag, den 9. März kam es in der Straße "Auf dem Stein" in Reuth zum Einbruch in einen Pritschenwagen. Hierbei wurde Werkzeug im mittleren vier-stelligen Bereich entwendet. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm ...

