FW-NE: Pkw-Brand auf der Fleher Brücke | Keine Verletzten

Am 14.01.2026 wurde die Feuerwehr Neuss um 16:06 Uhr auf die Autobahn A46 in Höhe der Fleher Brücke gerufen, dort sollte ersten Meldungen zufolge ein Lkw brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Pkw handelte, dieser brannte aber bereits in voller Ausdehnung.

Glücklicherweise konnte der Fahrer, der den Brand während der Fahrt bemerkte, das Fahrzeug zum Stehen bringen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig ausweichen oder anhalten, so dass es zu keinen Folgeunfällen kam. Ein Team unter Atemschutz löschte das Fahrzeug, während der Löscharbeiten kam es zu teilweisen Sperrungen der Autobahn. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Ursache für den Brand des Diesel-Pkw ist unbekannt.

